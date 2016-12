Jovanotti pronto a conquistare Rio de Janeiro

foto Olycom Correlati Jovanotti re degli stadi 11:52 - Continua la straordinaria performance in classifica di "Backup", il best di Jovanotti uscito a novembre è nella top ten da 41 settimane e da cinque consecutive è ancora al numero uno dei dischi più venduti. Intanto Lorenzo è in partenza per Rio de Janeiro dove il 21 settembre suonerà a Rock in Rio, uno dei festival più importanti al mondo. "Esserci è veramente una bella storia - ha scritto su Twitter - quello è il festival". - Continua la straordinaria performance in classifica di "", il best diuscito a novembre è nella top ten da 41 settimane e da cinque consecutive è ancora al numero uno dei dischi più venduti. Intanto Lorenzo è in partenza per Rio de Janeiro dove ilsuonerà a, uno dei festival più importanti al mondo. "Esserci è veramente una bella storia - ha scritto su Twitter - quello è il festival".

E il 26 settembre arriva in libreria "Ti porto via con me - Backup tour Lorenzo negli Stadi" con le foto di Michele Lugaresi e i testi di Jovanotti, protagonista del tour partito il 7 giugno allo Stadio del Conero ad Ancona al quale hanno assistito più di mezzo milione di spettatori. Le immagini del libro ritraggono l'artista prima, durante e dopo i concerti, l'occhio dietro la macchina è quello del suo fotografo ufficiale, Michele Lugaresi detto Maikid, che non inquadra solo il palcoscenico, ma anche il pubblico: i volti di chi ha atteso sin dal pomeriggio in prima fila e di chi ha partecipato a questo show. I testi di Lorenzo, il diario registrato sull'immancabile taccuino che porta sempre con sè, accompagnano le fotografie ripercorrendo i momenti più emozionanti del tour.