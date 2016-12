foto Lui Magazine Correlati Léa Seydoux si spoglia per "Lui"

Léa Seydoux tra topless e lato B 11:37 - Léa Seydoux è coperta solo da un velo blu sulla rivista francese "Lui". L'attrice 28enne dopo "La Vie d'Adèle - Chapitres 1 &2" si fa immortalare seminuda da Mario Sorrenti. Premiato con la Palma d'oro a Cannes, il film lesbo uscirà il 24 ottobre nelle sale italiane. Sulle scene esplicite sul grande schermo la Seydoux dichiara: "Avevamo delle f.... finte!". è coperta solo da un velo blu sulla rivista francese. L'attrice 28enne doposi fa immortalare seminuda da Mario Sorrenti. Premiato con la Palma d'oro a Cannes, il film lesbo uscirà il 24 ottobre nelle sale italiane. Sulle scene esplicite sul grande schermo la Seydoux dichiara: "Avevamo delle f.... finte!".

Sia lei che la collega Adèle Exarchoupoulos hanno dichiarato al "Daily Beast" che non gireranno mai più con il regista Abdellatif Kechiche. Le due nuove stelle hanno definito "orribile" il periodo passato sul set. Unica concessione al pudore delle due attrici, l'uso di genitali finti. In un'intervista a "W magazine" Léa Seydoux dichiara: "Le scene sono molto sessuali ma non si vedono le nostre parti intime. Si vedono un sacco di cose, ma si intravede e, solo per un attimo, solo la f... dell'altra attrice".

E a riguardo dei centimetri di pelle esposti per il film: "Mi piace a volte la difficoltà della nudità. Nelle scene d'amore, di solito non c'è dialogo – è più simile a una coreografia. E il sesso è un linguaggio universale; tutti capiscono il sesso".

Quando le chiedono se ha mai avuto una cotta per un attore risponde con decisione: "Johnny Depp".

E riguardo a Marlon Brando ne "L'ultimo tango a Parigi" dice: "No! Niente burro nel c... - è troppo!".