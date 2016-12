Miley e le altre: quando il video è "integrale"

foto Tgcom24 Correlati Musica senza veli: le star a nudo nei video

Con il suo nudo integrale (per altro casto) nel video "Wrecking Ball", Miley Cyrus è diventata uno degli argomenti caldi della settimana. Ma per quanto possa fare scandalo, la scelta della popstar americana non è certo nuova o inedita. Prima di lei in molti si sono messi a nudo per un video: dalla Alanis Morrissette di "Thank You" alla Madonna estrema di "Erotica". E anche in casa nostra esempi non mancano...

I Negrita per esempio, per il loro singolo di debutto, "Cambio" (1994), girarono un video in cui suonavano completamente nudi con le parti "delicate" opportunamente coperte dagli strumenti. Forse seguendo l'esempio dei Red Hot Chili Peppers, celebri per una foto in cui giravano nudi solo coperti da dei calzini. Sicuramente i Blink 182, nella clip di "What's My Age Again?" hanno fatto altrettanto.



E poi Syria, come mamma l'ha fatta in un bosco per godere meglio del contatto con la natura per il video di "Verso il cielo". Ma gli esempi sono tanti, dallo spogliarello della Badu in mezzo alla strada per "Window Seat" all'immancabile Lady Gaga coperta da due conchigliette due nel recente "Applause". Insomma, la Cyrus avrà fatto scandalo anche per via della giovane età, ma è arrivata buon'ultima in una corsa a togliersi anche l'ultimo velo. Per l'arte, si intende.