Robbie Williams: "L'amore a tempo di swing"

Robbie Williams Swing When You're Winning", certificato sette volte disco di platino, l'ex Take That ha deciso di tornare su quei passi con "Swings Both Ways", in vendita dal 19 novembre. Tra brani classici e inediti duetti con: Michael Bublé, Olly Murs, Rufus Wainwright, Lily Allen e Kelly Clarkson. terminato il tour internazionale ha deciso di fare un regalo di Natale, ai fan e a sé stesso. Dopo il grande successo del 2001 di "", certificato sette volte disco di platino, l'ex Take That ha deciso di tornare su quei passi con "", in vendita dal 19 novembre.

“Per prima cosa, volevo fare un album swing perchè volevo fare un album swing. - ha detto Robbie - Ho sempre saputo che dopo “Swing When You’re Winning” ne avrei fatto un altro e penso che questo sia il momento giusto. Mi piace lo showbiz e mi piace la mia vita, e la mia idea è che ogni volta che faccio uscire un disco debba essere un evento. L’album questa volta è un tributo ben preciso e uno sguardo pieno d’amore verso un periodo di questo pianeta a cui non sono stato invitato, in cui non ero nato e avrei voluto esserci, con cui sento un legame davvero forte. Entrando in studio pensavo che le cose sarebbero andate come l’ultima volta che ho fatto un album swing, ma poi ho capito, non era quello che volevo. Questo album è diverso, non sono tutte cover. Avevo alcune canzoni che volevo far sentire al mondo, che volevo far entrare a far parte della vita delle persone, se ne avrò la fortuna. Quindi 'Swing Both Ways' è molto simile a 'Swing When You’re Winning', ma anche molto diverso – e spero di portare un po’ di romanticismo nel mondo!”.



L’album contiene una selezione di classici swing del passato e brani inediti scritti con lo storico collaboratore Guy Chambers, qui in veste anche di produttore del disco. Il disco si apre con gli inediti “Shine My Shoes” e “Go Gentle” per poi proseguire con un classico come “I Wan’na Be Like You” con Olly Murs e con “Swing Supreme” e arrivare alla title track (anch’essa inedita) “Swings Both Ways” in collaborazione con Rufus Wainwright. Tra i brani classici “Dream A Little Dream” qui in duetto con Lily Allen che precede nel disco la collaborazione tra Robbie Williams e Michael Bublé nell’inedito “Soda Pop”.



La tracklist comprende anche “Snowblind” (altro nuovo brano), “Puttin’ On The Ritz”, un ritorno al passato nel duetto con Kelly Clarkson in “Little Green Apples”, “Minnie The Moocher”, “ If I Only Had A Brain” e l’inedito “No One Likes A Fat Pop Star”.