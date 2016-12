Lidia Pastorello e l'amore con "Sarò sincera"

foto Ufficio stampa 14:57 - Lidia Pastorello, tra le protagoniste dell'edizione 2011 di "Amici", torna con il secondo singolo "Sarò Sincera". Il brano interpretato dala cantante siciliana è scritto da Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna, in collaborazione con Andrea Gallo, Alex Marton e Katia Bascetta. , tra le protagoniste dell'edizione 2011 di "", torna con il secondo singolo "". Il brano interpretato dala cantante siciliana è scritto dain collaborazione con

Lidia Pastorello ha frequentato la sezione musica leggera dell’Accademia lirica del Mediterraneo del Maestro Pietro Ballo a Palermo. Da cinque anni studia canto con il maestro Rosolino Galioto (basso). Nel 2007 si esibisce nel New Jersey al Christopher Columbus Award alla presenza di Chazz Palminteri (co-protagonista del film Bronx con Robert De Niro). Debutta a Palermo il 27 Gennaio 2008 al Teatro Politeama di Palermo con il maestro Pietro Ballo. Ad Ostia conquista il primo posto al Festival del Meridione. In una sfida all’ultimo voto per la vittoria, si classifica al secondo posto della finale del Festival Voci Nuove di Castrocaro Terme 2008 (diretta su Raiuno). Conquista il primo posto alla finale del Festival delle Arti di Andrea Mingardi edizione 2008. Dedica alla propria città una performance natalizia al Teatro Al Massimo di Palermo.



Conclude il 2008 a Boston (USA), ospite al Gala Internazionale del C.S.N.A. accompagnata al piano dal maestro Jacovella, dove duetta con Rob Zappulla (mitico esponente della Band di Frank Sinatra). Il 10 gennaio 2009 ritorna al Teatro Politeama di Palermo per il Concerto Rotary. L'8 marzo 2009 è invitata ad esibirsi alla serata di gala annuale della Federazione Siciliana del New Jersey. Nel 2011 partecipa alla prima edizione del concorso canoro denominato Extratime promosso ed organizzato da Radio Time, a Villa Filippina di Palermo conquistando il primo posto oltre al premio messo in palio da Rtl 102.5. Nel 2011 è ammessa alla scuola di "Amici" di Maria de Filippi su Canale 5.