Demi Moore frequenta il padre dell'ex toy-boy

11:44 - Demi Moore sta collezionando un curriculum sentimentale degno di "Beautiful". Dopo aver frequentato il 30enne Harry Morton (ex della figlia Rumer) ora la diva ha detto addio al toy-boy ma è rimasta in famiglia, iniziando una storia con il padre Peter. "Demi e Peter si vedono anche tre volte a settimana - riferisce una fonte al magazine inglese "Grazia" - Dice che, grazie a lui, la passione per i toy-boy potrebbe finire".

"Lui ha 66 anni e Demi non pensava che potesse essere il suo tipo, ma gli piace davvero - ha continuato l'insider - E' un po' strano ma ultimamente anche Harry è felice per loro. Le figlie sono contente del fatto che Demi frequenti un'uomo più vecchio di loro, per una volta. Le ragazze hanno incontrato Peter durante una festa nella sua casa di Beverly Hills e pensano che sia molto affascinante".