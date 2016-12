Chloe Bridges: "50 sfumature? Troppo spinto"

10:03 - A una settimana dall'annuncio ufficiale dei protagonisti del film "50 sfumature di grigio", si scopre che il ruolo di Anastasia affidato a Dakota Johnson era in realtà destinato a Chloe Bridges, che però l'ha rifiutato. A "Cosmopolitan" l'attrice 22enne ha infatti raccontato di aver fatto il provino, ma di essere letteralmente "scappata" dopo aver letto le prime tre pagine: "Troppi discorsi sullo sperma".

"Appena le ho lette - racconta l'attrice - ho subito pensato 'io non posso recitare in questo film'. Ho tenuto queste pagine dove la parola sperma si ripete più volte e in un modo molto sessuale per farle leggere agli amici e riderci un po' su". Chloe ha pensato che non poteva osare così tanto, anche per la sua famiglia: "Ho detto, 'ragazzi, devo andare a casa di mio nonno tra pochi mesi è Natale...' non potevo farlo".