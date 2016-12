Percy Jackson, eroe e teenager in crisi

foto Ufficio stampa Correlati Le foto dal set

Giffoni, Lerman e Daddario superstar 09:35 - Arriva nelle sale italiane "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il Mare dei Mostri", diretto da Thor Freudenthal con Logan Lerman, Alexandra Daddario e Stanley Tucci. La pellicola è tratta dal secondo libro della serie fantasy di cinque volumi per ragazzi di Rick Riordan, sulle avventure di un gruppo di giovani semidei (figli di dei dell'Olimpo e di umani) nel mondo di oggi.

Questo secondo film, in 3d, in sala dal 12 settembre in oltre 500 copie distribuito da 20th Century Fox, arriva a tre anni dal primo, "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini", che ha incassato circa 230 milioni di dollari nel mondo.



Nei panni del protagonista, il 21enne Logan Lerman, cresciuto sui set (ha iniziato a recitare a otto anni), e considerato fra i giovani attori emergenti di Hollywood: lo vedremo presto infatti anche nel biblico Noah di Darren Aronofsky, con Russell Crowe e Anthony Hopkins e sta per iniziare le riprese del dramma bellico, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale Fury di David Ayer, con Brad Pitt e Shia LaBeouf.



Percy, dopo aver salvato l'Olimpo nel primo film, si ritrova nel campo dei Mezzosangue, che ospita e protegge i semidei, a confrontarsi con le sconfitte che gli infligge Clarisse (Leven Rambin), figlia del dio della guerra Ares, il silenzio di papà Poseidone e i dubbi sul suo destino. Non aiutano a chiarirgli le idee l'improvviso arrivo di Tyson (Douglas Smith) un fratello ciclope, figlio come lui del dio del mare e il ritorno di Luke (Jake Abel) semidio figlio di Ermes (Nathan Fillion), tanto arrabbiato con il padre per averlo sempre ignorato, da ordire una terribile vendetta. Per Luke, a capo di un gruppo di semidei ribelli, e per Percy, insieme al fratello, gli amici Annabeth, figlia di Atena (Alexandra Daddario) e il satiro Grover (Brandon T. Jackson) l'obiettivo, per quanto per scopi molto diversi, sarà ritrovare il vello d'oro, capace di riportare in vita qualunque creatura vivente.



"Percy in questo film non si sente più l'eroe - ha spiegato Lerman in un'intervista -. Si confronta con molti dubbi interiori e insicurezze. Al centro del film c'è l'importanza degli amici e della famiglia. Più quei legami sono forti, più possono aiutarti a superare momenti difficili. Posso relazionarmi con questi temi, crescendo ho avuto quei momenti di dubbio e ho fatto affidamento anch'io su quei legami".