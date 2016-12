Jennifer Aniston e Vanessa Hudgens stripper

foto Tgcom24 Correlati Chi è la più sexy sul palo?

Aniston, strip scandalo per "We're the Millers"

Vanessa Hudgens, pole-dancer sexy sul set 16:34 - Jennifer Aniston si trasforma in una bomba sexy per la commedia "Come ti spaccio la famiglia", al cinema dal 12 settembre. Nel film interpreta Rose, una stripper che si finge madre di famiglia per aiutare David (Jason Sudeikis) a trasportare un carico di droga tra Messico e Stati Uniti. A sfidare l'attrice a distanza la collega Vanessa Hudgens, protagonista di una pole dance da brividi nel thriller "Il cacciatore di donne". si trasforma in una bomba sexy per la commedia "", al cinema dal 12 settembre. Nel film interpreta Rose,per aiutare David (Jason Sudeikis) a trasportare un carico di droga tra Messico e Stati Uniti.a distanza la collega, protagonista di una pole dance da brividi nel thriller "Il cacciatore di donne".

In "Come ti spaccio la famiglia" un piccolo trafficante di marijuana (Jason Sudeikis) dai nobili principi finisce vittima dei suoi stessi scrupoli quando una banda di teenagers gli ruba la mercanzia. Per ripianare i debiti col suo fornitore è così costretto a contrabbandare in Messico e non trova di meglio che assoldare tra i vicini una falsa famiglia che gli dia una copertura. Come moglie recluta la cinica stripper Rose (Jennifer Aniston), mentre come figli sceglie l'ingenuo Kenny (Will Poulter) e una ragazza smaliziata di nome Casey (Emma Roberts).



Per vedere dimenarsi l'ex stellina Disney Vanessa Hudgens bisognerà invece aspettare il prossimo 17 ottobre, data di uscita prevista per il thriller "Il cacciatore di donne". Il film - che vede come protagonista Nicholas Cage - è ispirato alla vera storia del serial killer Robert Hansen, che negli anni ottanta terrorizzò l'Alaska, torturando e uccidendo una ventina di donne.