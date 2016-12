PFM verso la classica: "Puntiamo alla Scala"

18:10 - Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Franco Mussida - ossia la PFM, una delle band più importanti della musica italiana - hanno deciso di spiazzare il mercato, pubblicando il doppio cd e triplo vinile "PFM in Classic". I tre hanno rivisitato sinfonie di compositori classici da Mozart a Rossini per rielaborarli con una grande orchestra, secondo il loro gusto artistico. Tra i progetti futuri tornare alla Scala, dopo l'esperienza nel 2011.

Dopo 5mila concerti e forte di una grande esperienza live in tutto il mondo, la Pfm ha sentito il bisogno e il desiderio di riabbracciare la musica Classica. "L'idea è nata dal nostro manager - rivelano Franz, Patrick e Franco - che aveva pensato quattro anni fa a un progetto legato a Mozart. Ci abbiamo pensato su parecchio, anche perché ci sembrava un ottimo input. Così abbiamo deciso di non riprendere solo Mozart ma anche Verdi, Saint Saens, Prokofiev, Rossini, Dvorak e tanti altri. Abbamo provato così a sottoporre parte del progetto al nostro pubblico una sera a Guastalla, vicino a Roncole di Busseto, con l'esecuzione dell'Ouverture del Nabucco di Verdi, insieme a un quartetto d'archi. La risposta? Ci hanno chiesto il bis".



Non deve essere stato facile cercare il repertorio adatto che si adattasse alla storia della PFM: "In verità ci sono state delle sorprese pazzesche. Ci siamo accostati alla musica classica così come facemmo con De André. Nella musica sinfonica ci sono certi passaggi che riportano anche alla musica soul e a quella pop. Abbiamo preso spunti dai grandi compositori per espandere anche la tradizione della nostra musica". Il prossimo obbiettivo? "Tornare a suonare al Teatro alla Scala".