Renato Zero, sacerdote dei sorcini

00:00 - Dopo il successo a Roma a maggio, Renato Zero è sbarcato al MediolanumForum di Assago (Mi) per il suo "Amo Tour" per 5 date (10-11-13-14-16-17 settembre). Uno show spettacolare con 12 ballerini, 34 orchestrali diretti dal maestro Renato Serio e una scaletta di 30 canzoni per oltre due ore e mezzo di musica. Il cantautore ha trascinato i suoi fan anche con piccoli sermoni e i numerosi cambi d'abito. Esce il 29 ottobre l'album "Amo - capitolo II".

Diversi i momenti divertenti e di varietà del concerto. Da "Voglia d'amare" con gli oggetti domestici sul palco giganti (dall'asciugacapelli alla camera da letto) animati dai ballerini con Renato in vestaglia, come capo condomino, al momento disco di "Madame". Ma è soprattutto con i successi storici come "Baratto" e "Il triangolo" che la platea si infiamma. In scaletta sono stati inseriti i brani del disco "Amo", mancavano altre canzoni e su tutte "I migliori anni della nostra vita" ma "Il Cielo" ha chiuso con tutto l'affetto dei fan che cantavano a squarciagola ogni singola nota. Omaggio a Lucio Dalla con "Lu" e a Giancarlo Bigazzi con "Un'apertura d'ali". "Poco tempo fa un mio amico è stato "chiamato" (il padre eterno non chiama al cellulare, lo fa con una voce) - ha raccontato Zero -. Si guardò in giro e rispose al Signore 'Io scrivo canzoni, ho fatto successi, ho dato da mangiare alla musica italiana'. Il padre eterno gli ha detto di venire via e ringraziare la vita per aver reso pubblica e eterna la sua vita. Ad un certo punto Giancarlo ha preso le sue cose, le ha lasciate alla sua compagna, e le ha lasciato una canzone per Renato (grazie a Bigazzi per avermi concesso privilegio di cantarla). In questa Italia che parla una lingua nera triste e amara, c'è da dire che c'è gente che questa vita l'avrebbe voluta e si sarebbe offerta meglio, ma molti di loro che amavano la vita e non l'hanno mai offesa, ora non ci sono più". Non potevano mancare i riferimenti alla stretta attualità prima di cantare "Nuovamente" con l'immagine della bandiera italiana sul megaschermo.



"Se aspettiamo che ci premi il sotto-vice-devattelaapijanderculo-destifijidenamignotta… Ecco una canzone che ci premia tutti!". In "La pace sia con te" esplosione di immagini tra lumini, cimitero, armi con i soldati/ballerini tra il pubblico. Infine qualche altre piccolo sermone sincero e diretto: "Gli osservatori, quelli che riempiono i teleschermi, non fanno nulla e vengono chiamati per farsi i cazzi di tutti, siamo preda di questi illusionisti, poveri parolai che non se so' mai presi a scarlattina er morbillo, lo scolo (non ridete che chi l'ha preso va in bianco da quando è nato). Non si parla più di felicità, solo di morte, in tv c'è solo il delinquente che investe qualcuno, i bambini pagano gli sbagli degli altri, e poi fiumana di violenza sulle donne". Insomma come un vero sacerdote, Renatino impartisce piccole osservazioni ai suoi sorcini adoranti e molte delle sue parole sono condivisibili. Due appunti: le coreografie - curate da Bill Goodson - che mancano di guizzo originale e a volte sembra ripetersi in diverse parti dello show e infine la scaletta che avrebbe dovuto essere calibrata un po' di più con l'inserimento di altri successi storici. Dopo Milano "Amo Tour" sbarca il 10, 12 e 13 ottobre al PalaFabris di Padova, il 15 e 16 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, Il 18, 19, 21, 22, 24 e 26 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 28, 30 e 31 ottobre al Palaolimpico di Torino. E ancora l'8 e 9 novembre al PalaSele di Eboli, il 12 e 13 novembre al Palaflorio di Bari e il 15 e 16 novembre al Palasport di Acireale.