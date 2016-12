Scarlett Johansson: "Nuda e felice"

foto Da video Correlati Scarlett Johansson diva a Venezia 70

Nuda in piedi, quando cammina, sdraiata, quando attira gli uomini in un luogo buio. Scarlett Johansson non ha paura di mostrarsi come mamma l'ha fatta tanto che nel nuovo film presentato a Venezia "Under The Skin" appare quasi sempre senza veli. A "Vanity Fair" l'attrice racconta la sua nuova vita: dal fidanzato Roman Dauriac alle scene della pellicola che faranno discutere: "Sono una aliena che attira gli uomini e li fa sdraiare sul pavimento". in piedi, quando cammina, sdraiata, quando attira gli uomini in un luogo buio.non ha paura di mostrarsi come mamma l'ha fatta tanto che nel nuovo film presentato a Venezia "" appare quasi sempre senza veli. A "" l'attrice racconta la sua nuova vita: dal fidanzatoalle scene della pellicola che faranno discutere: "Sono unache attira gli uomini e li fa sdraiare sul pavimento".

Già all'ottavo secondo del film Scarlett mostra il seno mentre si appoggia sopra il corpo di un motociclista. E prima del minuto mette in mostra un persino un capezzolo. Fino a quando si mostra totalmente nuda mentre si guarda allo specchio coperta però da qualche ombra. Poi rimane in mutandine sul letto che però spariscono quando fa l'amore con un ragazzo. Insomma, l'attrice non si risparmia: "Le scene di nudo - spiega Scarlett - grazie al regista Jonathan Glazer sono state molto naturali. Certo quando eravamo sul set mi sono chiesta in quale pasticcio mi fossi cacciata, già mi vedevo il ferma immagine di certe scene usato dai ragazzi come salvaschermo sui computer e sui smartphone... Scherzi a parte non è un nudo sexy, è puro come quello di un'opera d'arte". Poi la Johansson accenna alla sua vita privata: "Frequento un uomo europeo, l'Europa mi è sempre piaciuta. Il mio boyfriend è molto parigino...". Scarlett e Romain fanno sul serio, tanto che hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento. E l'attrice dice finalmente "nuda e felice".