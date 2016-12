Loredana Errore: "Non ero ubriaca in auto"

Loredana Errore racconta quello che è successo la sera del 4 settembre quando è finita in ospedale dopo un brutto incidente in macchina ad Agrigento. I media locali hanno parlato di denuncia da parte dei Carabinieri per guida in stato di ebbrezza ma lei respinge le accuse in una intervista ad Oggi: "Non ero ubriaca, avevo bevuto solo un bicchiere di birra. Mi ha protetto Santa Rosalia dal cielo".