Teatro Manzoni, una stagione che vale per tre

12:20 - Cambiare senza tradire il proprio pubblico. E' con questa filosofia che il teatro Manzoni di Milano si accinge ad affrontare la stagione 2013-14. Con un cartellone che si divide su più fronti. Al fianco del classico programma di prosa, infatti, troveranno spazio la danza contemporanea e il cabaret. A tutto questo si aggiungono poi gli appuntamenti musicali di "Aperitivo in concerto", giunta alla 29.ma stagione.

Se non siamo all'anno zero di questo storico teatro milanese poco ci manca. Evoluzione è la parola d'ordine che il direttore generale Alessandro Arnone, in carica dal dicembre dell'anno scorso, ha messo al centro del suo piano per quest'anno, senza però dimenticare quello che è stato l'asse portante di questo teatro in questi anni, il suo pubblico. Un pubblico fedele, con una forte base di abbonati, che sa di trovare in questa sala una programmazione fatta di qualità e garbo.



Un rinnovamento che parte dall'estetica (nuovo logo, nuovo lettering nei manifesti, nuovo sito internet e presenza sui social attiva) per arrivare alla sostanza. Che significa l'introduzione di due cartelloni paralleli a quello classico della prosa. La rassegna "Movimento" sarà composta da otto spettacoli di danza, teatro fisico, nouveau cirque, che avranno come tema dominante il corpo.



C'è poi il cabaret, diviso in due sezioni. Una, che punta ad offrire un'alternativa per le domeniche sere milanesi, che recupera lo storico marchio del Derby. Si potrebbe riassumere in "cena e risate", con un buffet offerto nel foyer del teatro e poi lo spettacolo con giovani cabarettisti ad alternarsi sul palco e qualche giudice d'eccezione in platea a votare il migliore, con l'aiuto del pubblico. E poi la sezione "Ridere alla grande", quattro spettacolo con protagonisti alcuni dei nomi più celebri del cabaret milanese e non.



Ma se sono le novità ad attirare l'attenzione e stimolare la curiosità, non bisogna tralasciare la spina dorsale della stagione teatrale del Manzoni, ovvero il cartellone di prosa. Tra grandi classici (De Filippo, Brancati), incursioni nel moderno (su tutti gli straordinari Oblivion), irresistibili pochade (Boeing Boeing) e titoli che rimandano a titoli cult del cinema (Quando la moglie è in vacanza).



Insomma, un piatto molto ricco, che rispetto agli anni scorsi presenta qualche sapore in più, per cercare di aprire il Manzoni, una ricchezza della città, anche a nuovo pubblico, in particolare quello delle nuove generazioni.



Massimo Longoni



(NELLE PAGINE SEGUENTI IL PROGRAMMA COMPLETO)



LA PROSA



Dal 26 Settembre 2013 al 6 Ottobre 2013

"Gabriele D'Annunzio, tra amori e battaglie"

con Edoardo Sylos Labini



Dal 10 al 27 Ottobre 2013

"Uomo e Galantuomo"

di Eduardo De Filippo

con Gianfelice imparato, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Antonia Truppo



Dal 31 Ottobre 2013 al 3 Novembre 2013

"Risate sotto le bombe"

Con Le Sorelle Marinetti, Gianni Fantoni



Dal 7 al 24 Novembre 2013

"La Scena"

Scritto e diretto da Cristina Comencini

con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Stefano Annoni



Dal 10 al 31 Dicembre 2013

"Il Diavolo Custode"

Scritto e diretto da Vincenzo Salemme

con Vincenzo Salemme



Dal 9 al 26 Gennaio 2014

"Il Bell'Antonio"

di Vitaliano Brancati

con Andrea Giordana, Giancarlo Zanetti



Dal 30 Gennaio 2014 al 16 Febbraio 2014

"Quando la moglie è in vacanza"

di George Axelrod - trad. e adatt. di Edoardo Erba

musiche originali di Renato Zero

con Massimo Ghini - Elena Santarelli



Dal 18 Marzo 2014 al 6 Aprile 2014

"OtHello, la H è muta ..".

con Oblivion



Dal 8 al 25 Maggio 2014

"Trappola mortale"

di Ira Levin

con Corrado Tedeschi, Ettore Bassi, Miriam Mesturino



(NELLA PAGINA SEGUENTE IL CARTELLONE DE "IL MOVIMENTO")



IL MOVIMENTO



Dal 3 al 8 Dicembre 2013

"BLAM! La rivoluzione parte dal tuo ufficio!"

Neander Teater



Dal 2 al 6 Gennaio 2014

"The Best of Image"

Black Light Theatre Image - Prague



Dal 27 al 29 Gennaio 2014

"Blind Date"

Tanztheater des Staatstheaters Darmstadt

Coreografie e regia di Mei-hong Lin

Musiche di Astor Piazzolla, James Brown, Rolling Stones e altri.



Dal 17 al 19 Febbraio 2014

"Madame Butterfly's Son"

Imperfect Dancers Company



Dal 13 al 16 Marzo 2014

"Hotel Paradiso"

Familie Flöz



Dal 9 al 13 Aprile 2014

"Après toi (omaggio a Béjart), Jaleos e Bolero"

Victor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid



Dal 24 al 27 Aprile 2014

"Slips Inside"

un esilarante spettacolo di circo-teatro

Okidok



Dal 5 al 7 Maggio 2014

"Le Quattro Stagioni"

Spellbound Contemporary Ballet

Musiche originali di Luca Salvadori - musiche di Antonio Vivaldi

Coreografie di Mauro Astolfi



(NELLA PAGINA SEGUENTE IL CARTELLONE DELLA RASSEGNA CABARET)