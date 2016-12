Emis Killa torna con "Mercurio"

foto Ufficio stampa Correlati L'avventura americana di Emis Killa

Cresce l'attesa per il ritorno di Emis Killa. Il nuovo progetto discografico del rapper si intitolerà "Mercurio" e uscirà il 22 ottobre per Carosello Records. Dopo mesi di lavorazione Emiliano Giambelli è pronto a tornare con nuovo lavoro che sta già suscitando grande interesse e curiosità tra i migliaia di killers e non solo. L'hashtag #EmisKillaisback, lanciato qualche giorno fa, è diventato topic trend su Twitter in meno di un'ora.

"L'erba cattiva", il disco d'esordio di Emis Killa, che ha acceso la scintilla dopo anni di silenzio nel nuovo rap italiano, ha raggiunto un risultato unico nel genere, rimanendo in vetta alle classifiche consecutivamente per oltre un anno. Il rapper vanta inoltre 70milioni di views sul suo canale ufficiale YouTube, registrate in soli 12 mesi e supera il milione di fan sui social network.