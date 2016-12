Michielin e Galiazzo, duetto a sorpresa

foto Ufficio stampa Correlati Amiche per la musica 10:01 - Le due vincitrici di "X Factor" insieme per un duetto a sorpresa sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano. Francesca Michielin e Chiara Galiazzo, entrambe in un lungo abito da gran galà, hanno sorpreso la platea per l'unione delle loro voci potenti e cristalline. Prima ha iniziato Francesca con "Whole lotta love" dei Led Zeppelin, poi è entrata Chiara e insieme hanno duettato sulle note di "Luce (Tramonti a Nord Est") di Elisa. - Le due vincitrici di" insieme per un duetto a sorpresa sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano., entrambe in un lungo abito da gran galà, hanno sorpreso la platea per l'unione delle loro voci potenti e cristalline. Prima ha iniziato Francesca con ", poi è entrata Chiara e insieme hanno duettato sulle note di

Che sia l'inizio di un sodalizio artistico? Chissà. Di certo l'occasione era speciale, la presentazione dei palinsesti Sky, e le due cantanti volevano spiazzare i presenti in platea. Ma non è escluso che qualcosa possa accadere di concreto, visto il feeling che hanno mostrato durante la loro esibizione. Poi Chiara e Francesca fanno parte della stessa etichetta discografica. Di certo la Galiazzo nei giorni scorsi si è recata negli studi londinesi di MIKA, nuovo giudice di "X Factor", per registrare un brano misterioso.