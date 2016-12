foto Olycom Correlati Monica Bellucci si risposa... sul set

E' passata solo qualche settimana dalla fine del matrimonio con Vincent Cassel; ma Monica Bellucci è già tornata ad indossare l'abito bianco, questa volta sul set di "Lungo la Via Lattea". La diva italiana è impegnata in Bosnia-Erzegovina per le riprese del nuovo film di Emir Kusturica, in cui interpreta un'agente dei servizi segreti in bilico tra amore e guerra. Il film sarà presentato al prossimo Festival di Cannes.

"Lungo la via Lattea", che uscirà nel 2014 ed è ispirato ad un cortometraggio dello stesso Emir Kusrurica, segue tre diverse storie che si intrecciano tra loro. Nella prima un soldato si reca in un villaggio vicino per prendere il latte e portarlo ai suoi commilitoni, la seconda vicenda è invece incentrata sulla donna che gli dà il latte mentre la terza è su un ex-soldato che dopo la morte della moglie decide di farsi monaco.