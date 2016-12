Louis Tomilson vomita durante partita benefica

foto Ap/Lapresse Correlati Louis Tomlinson, malore durante la partita

Brutto incidente per Louis Tomlinson degli One Direction, che durante una partita di calcio benefica contro l'Aston Villa ha dato di stomaco, destando la preoccupazione delle sue fan. Il cantante stava uscendo dal campo dopo un infortunio al ginocchio, provocato dallo scontro con il calciatore avversario Gabriel Agbonlahor, quando si è sentito male e non è riuscito a trattenere il conato di vomito.

Nonostante l'incidente, Tomlinson ha più di un motivo per gioire. Il film della band "One direction this is us - 3d" al suo esordio è infatti balzato in prima poisizione, scalzando il fantascientifico "Elysium" con Matt Damon.