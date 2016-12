Serena Rossi: "Canto l'amore lesbo"

foto Riccardo Ghilardi Correlati Il video di "Nessuno" 10:19 - Serena Rossi, la cantante e attrice napoletana lanciata dalla soap opera "Un Posto Al Sole" con il ruolo di Carmen, torna alla musica dopo 7 anni. "Nessuno", è una ballata d'amore firmata da Nino Buonocore. La canzone racconta l'amore partendo dal punto di vista omosessuale femminile. Il brano anticipa l'uscita dell'album "Nella casa di Pepe" che verrà presentato in anteprima in una serata-evento al Maschio Angioino di Napoli l'11 settembre. i, la cantante e attrice napoletana lanciata dalla soap opera "" con il ruolo di Carmen, torna alla musica dopo 7 anni. "", è una ballata d'amore firmata da Nino Buonocore. La canzone racconta l'amore partendo dal punto di vista omosessuale femminile. Il brano anticipa l'uscita dell'album "Nella casa di Pepe" che verrà presentato in anteprima in una serata-evento al Maschio Angioino di Napoli l'11 settembre.

Com'è nato l'incontro con Nino Buonocore?

E' sempre stato uno dei miei autori preferiti, ho sempre ascoltato e cantato le sue canzoni. Sapendo questo, il mio produttore Paolo Varriale ha organizzato un incontro a Napoli, e davanti ad un caffè abbiamo iniziato a chiacchierare. Così siamo arrivati a “L’equilibrista” e “Nessuno” due brani che sono contenuti nell’album. Di “Nessuno” mi sono innamorata subito e l’ho scelto come primo singolo perché rispecchia molto i miei gusti musicali.



Nessuno canta di un amore lesbo, pensi che l'Italia sia ancora indietro rispetto alla questione dei diritti gay?

Assolutamente si, è anche un po’ assurdo che nel 2013 faccia scalpore parlare in una canzone di amore lesbo perché “Che l’amore - Nonostante tutto, è sempre amore Perché è amore - E nessuno può dire se vale meno”. Ecco, questa dovrebbe essere la normalità.



Cosa ti colpisce di più delle immagini del video che avete girato?

Sono molto soddisfatta, l’ho girato con la Malatesta film, una giovane società di produzione, quindi molti giovani ed idee fresche e nuove. Mi sono affidata a loro. Eravamo sul lungomare di Sabaudia: colori caldi, ritmo rilassato un po’ di vento e molto respiro, come sono io. Guido un’auto in questo clima suggestivo e alle mie spalle passano molte storie che raccontano l’universalità dell’amore. Mi piaceva questo viaggio verso l’infinito…



Cosa puoi anticiparci del tuo disco "Nella casa di Pepe"?

Prevalentamente canterò d’amore, come ama fare la maggior parte dei cantanti. Ho collaborato al testo di “Non ci credo più”, che è un po’ autobiografico. Ci sarà un brano in napoletano e una cover di un brano di Eugenio Finardi che mi piace tantissimo che mia mamma mi cantava da bambina. Poi un pezzo spagnolo, perché credo che il mondo latino e quello napoletano non siano così distanti: è un brano jazzato acustico, d’atmosfera, raffinato, la chiave portante è la melodia: adoro Norah Jones per intenderci, perché credo che per arrivare al cuore della gente ed emozionare si possa non urlare.



Dalla musica al teatro, sarai in Rugantino. Come sei stata contattata?

Mi ha contattato la casting con cui avevo lavorato per altre fiction. Per il ruolo di Rosetta ho fatto molte selezioni, c’è stata la prova di ballo di recitazione e di canto. Eravamo in tante per questo ruolo e mi sono dedicata tantissimo per ottenerlo. Avevo già fatto 3 – 4 anni fa il provino ma non mi sentivo ancora pronta. Ero a Roma da poco e non la sentivo ancora come seconda casa. Oggi sì, c’ho messo il cuore e la mia preoccupazione è di non deludere i romani.



Sei stata anche lanciata da "Un posto al sole", qual è il bilancio di quella esperienza?

E' stato il primo lavoro che mi ha dato popolarità. Sei anni della mia vita: quando sono arrivata ero minorenne e mi accompagnava mio papà sul set. Ogni tanto ho un po’ di nostalgia, mi ha dato modo di farmi conoscere poi però ho avuto il coraggio di tagliare il cordone ombelicale. E' stato difficile lasciare una certezza per un punto interrogativo ma ora sono contenta e concentrata sul mio presente.



Pensi di tornare un giorno su quel set per una piccola apparizione?

Non lo so, so che la porta è sempre aperta, ho ottimi rapporti con tutti. In questo momento non è previsto, poi chi lo sa.

Andrea Conti