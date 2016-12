Arriva l'onda dei Capital Cities

foto Ufficio stampa 12:13 - Forti della hit "Safe and Sound", i Capital Cities arriveranno per la prima volta in concerto in Italia. Il duo americano si esibirà, infatti, l'11 settembre per l'unica data italiana ai Magazzini Generali di Milano, dove presenteranno dal vivo le tracce dell'album di debutto "In a Tidal Wave of Mystery", in uscita il 10 settembre. - Forti della hit "Safe and Sound", i Capital Cities arriveranno per la prima volta in concerto in Italia. Il duo americano si esibirà, infatti, l'11 settembre per l'unica data italiana ai Magazzini Generali di Milano, dove presenteranno dal vivo le tracce dell'album di debutto "In a Tidal Wave of Mystery", in uscita il 10 settembre.

"Safe and Sound", il singolo certificato oro in Usa e Canada e platino in Germania, si conferma ancora stabile nella top 10 dei brani più scaricati su iTunes Italia. Inoltre il brano è passato su "American Idol", "Today", "90210" ed è presente in almeno altre dodici campagne promozionali, compresi vari spot per Nike, HBO e Smart Car. Il consenso riscosso dalla canzone è confermato anche da quello del video ufficiale girato da Grady Hall (Beck, Modest Mouse) che ha superato le 15 milioni di views. Il video ha ottenuto la nomination ai VMA 2013 nella categoria "Best Art Direction".



L’album "In a Tidal Wave of Mystery" (prodotto dai leader e fondatori della band Ryan Merchant e Sebu Simonian) include anche brani come "Kangaroo Court", "I Sold My Bed, But Not My Stereo" e "Farrah Fawcett Hair" feat. Andre 3000.