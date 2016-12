Franz Ferdinand, unico concerto in Italia

foto Ufficio stampa 15:35 - Dopo un'attesa lunga quattro anni, la band rock inglese Franz Ferdinand ha pubblicato ad agosto il nuovo album "Right Thoughts, Right Words, Right Action" e hanno annunciato un'unica data live nel nostro Paese il 3 aprile 2014 al MediolanumForum di Assago (Milano). - Dopo un'attesa lunga quattro anni, la band rock inglese Franz Ferdinand ha pubblicato ad agosto il nuovo album "" e hanno annunciato un'unica data live nel nostro Paese il(Milano).

"Right Thoughts, Right Words, Right Action" arriva a quattro anni di distanza da "Tonight" ed è stato registrato negli studi scozzesi di Kapranos e nei Mc Carthy Sausage Studios a Londra. Il disco è, a detta dello stesso frontman Alex Kapranos, l'incontro tra "Intelletto ed Anima, suonato da un gruppo di cazzoni". Testi più maturi e cori martellanti, insieme ad una potenza revival pop che è sempre stata il marchio di fabbrica della band.



INFORMAZIONI: Giovedì 3 aprile 2014 Assago - MILANO - MEDIOLANUM FORUM Via Giuseppe di Vittorio, 6 Apertura porte Ore: 19 - Inizio Concerto Ore: 21, prezzo del biglietto: posto unico: 32 Euro + diritti di prevendita Biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdÃì 13 settembre su www.ticketone.it, dalle ore 10 di sabato 14 settembre in tutti i punti vendita Ticketone (online e punti vendita fisici) e dalle ore 10 di venerdì 20 settembre in tutte le prevendite autorizzate. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. www.vivoconcerti.com