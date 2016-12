Britney Spears, bikini sexy per il video

foto Instagram Correlati Un set molto "caldo" 10:06 - A due anni da "Femme Fatale" Britney Spears è pronta a tornare sulle scene musicali. Dovrebbe uscire il 17 settembre, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il nuovo singolo "Work Bitch" che anticipa l'album che sarà pubblicato a fine anno. Per aumentare la curiosità la cantante ha pubblicato sul Web una scena del video in cui indossa un bikini dorato e poi uno scatto in cui mostra un'altro costume e tutto il suo fisico in perfetta forma. - A due anni da "Femme Fatale"è pronta a tornare sulle scene musicali. Dovrebbe uscire il 17 settembre, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il nuovo singolo "" che anticipa l'album che sarà pubblicato a fine anno. Per aumentare la curiosità la cantante ha pubblicato sul Web una scena del video in cui indossa un bikini dorato e poi uno scatto in cui mostra un'altro costume e tutto il suo fisico in perfetta forma.

Il produttore del disco Antony Preston, che ha anche collaborato per le nuove canzoni di Britney con will.i.am, ha rivelato che il brano è stato scritto anche dalla cantante. In questi giorni fioccano le indiscrezioni, tutte da verificare, sui contenuti dell'album che a quanto pare sarò ricco di sorprese. Infatti si vocifera addirittura il duetto di Britney con Beyoncé. Per ora le dirette interessate nicchiano ma non rimane che aspettare ancora qualche settimana per conoscere i dettagli della tracklist del disco, il cui titolo è ancora top secret.