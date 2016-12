Cassette Store Day, si celebra la musicassetta

foto Da video 09:36 - Per i nostalgici del vecchio supporto a nastro magnetico oggi è un giorno di festa: nasce infatti il primo Cassette Store Day , una ricorrenza creata sulla falsariga dell'ormai consolidato Record Store Day, con uscite discografiche, eventi, concerti. Appuntamenti in tutto il mondo, Italia compresa (Torino, Milano, Palermo).

Il vecchio nastro magnetico si gode un pizzico della luce che i riflettori vintage stanno puntando generosamente sul mondo della musica. I numeri non sono paragonabili al ritorno dei vinili, ma il fenomeno coinvolge sempre più artisti, etichette, ascoltatori, con tanto di siti dedicati “all'estetica del mix tape e della cassette culture” e generi musicali che quasi nascono per recuperare il caratteristico sound "degradato" dei nastri. Tutto ciò sarà celebrato nel Cassette store day appunto.

- Per i nostalgici del vecchio supporto a nastro magnetico oggi è un giorno di festa: nasce infatti il primo, una ricorrenza creata sulla falsariga dell'ormai consolidato Record Store Day, con uscite discografiche, eventi, concerti.Il vecchio nastro magnetico si gode un pizzico della luce che i riflettori vintage stanno puntando generosamente sul mondo della musica. I numeri non sono paragonabili al ritorno dei vinili, ma il fenomeno coinvolge sempre più artisti, etichette, ascoltatori, con tanto di siti dedicati “all'estetica del mix tape e della cassette culture” e generi musicali che quasi nascono per recuperare il caratteristico sound "degradato" dei nastri. Tutto ciò sarà celebrato nel Cassette store day appunto.

L'evento nasce a Londra e non è un caso:la Gran Bretagna è stato il primo paese in cui negli anni '60 esplose il mercato delle audiocassette e sulle rive del Tamigi oggi si muovono molte delle vivaci e giovani tape label che alimentano il fenomeno (come Suplex Cassettes , Kissability e Sexbeat , tutte coinvolte nell'organizzazione della giornata). All'evento hanno aderito però decine di realtà internazionali, dalla Svezia all'Argentina, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. E c'è anche un po' d'Italia: il Cassette Reading con ospiti organizzato da Mixtape Fanclub all'Ostello Bello di Milano, gli appuntamenti previsti da Backdoor a Torino e Rizzo Manufacture Studio a Palermo.