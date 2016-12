One Direction svelano il titolo del nuovo cd

foto Olycom Correlati One Direction, il bacio gay di Harry in tv

One Direction a Londra con This Is Us 18:52 - Gli One Direction hanno annunciato il titolo del loro attesissimo album da studio, il terzo della loro carriera: "Midnight Memories". L'album uscirà il 25 novembre e conterrà il singolo "Best Song Ever", che agli Mtv Video Music Awards ha vinto il premio come canzone dell'estate . Nel frattempo - Glihanno annunciato il titolo del loro attesissimo album da studio, il terzo della loro carriera: "". L'album uscirà il 25 novembre e conterrà il singolo", che agli Mtv Video Music Awards ha vinto il premio come canzone dell'estate . Nel frattempo è uscito in tutto il mondo il docu-film "This Is Us" con le immagini dei ragazzi impegnati nel tour mondiale ma anche in momenti di vita privata.

Nata nel 2010, la band formata da Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson ha subito raggiunto un successo planetario, con oltre 32 milioni di dischi venduti e 61 numeri uno in classifica. Nel 2013 le cinque stelle del pop britannico hanno tenuto il loro primo tour mondiale, esibendosi in oltre 100 concerti in 21 Paesi nel mondo.



Nel mese di febbraio i ragazzi sono stati in Ghana con l’associazione Comic Relief e hanno inciso il primo singolo ufficiale per la maratona televisiva di beneficenza Red Nose Day, intitolato “One Way or Another (Teenager Kicks)”. Nello stesso mese, ai BRIT Awards, sono stati premiati per il successo globale. Sulla scia della pubblicazione di “Midnight Memories”, gli One Direction hanno già confermato la prima parte di un tour mondiale negli stadi nel 2014, che prevede due date allo stadio Wembley di Londra.