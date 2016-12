Samuele Bersani, l'amore per cacciare le paure

foto Ufficio stampa Correlati Samuele Bersani, cantautore raffinato 16:49 - A quattro anni da "Manifesto Abusivo" nella vita di Samuele Bersani sono successe molte cose. Da Sanremo 2012 (Premio della critica a "Un pallone") alla morte di Lucio Dalla, passando per un nuovo amore che ha ispirato il (bel) singolo "En e Xanax" e parte del nuovo cd "Nuvola numero nove" in cui si racconta anche l'amicizia e i giovani disillusi. Una cosa è certa, come dice il cantautore: "Per riconoscere se stessi c'è bisogno di un tramite". - A quattro anni da "" nella vita disono successe molte cose. Da Sanremo 2012 (Premio della critica a "Un pallone") alla morte di, passando per un nuovo amore che ha ispirato il (bel) singolo "" e parte del nuovo cd "" in cui si racconta anche l'amicizia e i giovani disillusi. Una cosa è certa, come dice il cantautore: "Per riconoscere se stessi c'è bisogno di un tramite".

Nei dieci brani di "Nuvola numero nove" - in uscita il 10 settembre - c'è una ventata di nuovi suoni, testi leggeri ma ricchi di vita vissuta e il Samuele generoso che offre ai giovani la possibilità di collaborare con lui. Proprio come fece il suo mentore Lucio Dalla tanti anni fa e a cui è dedicato l'intero album. Gaetano Civello ha collaborato per "Spia Polacca", Gregorio Salce e Matteo Fortuni - un agente immobiliare e uno studente di medicina - per "Desirée) e infine la band milanese Egokid ha scritto con il cantautore "Il re si muore". C'è nuova consapevolezza in questo album che si pone tra le migliori produzioni di Bersani.



Si sente l'urgenza di comunicare in questo album, cos'è successo?

Dopo quattro anni e la morte di Lucio Dalla era arrivato il momento di scrivere quello che era accaduto nella mia vita. Quando ho invitato i miei discografici sicuramente avranno pensato che avrei preso tempo e invece ho fatto ascoltare un po' di brani quasi pronti e poi ho anche anticipato l'uscita del disco.



A Lucio è dedicato questo album, ti manca?

Molto e non è un caso che io abbia deciso di incidere il mio disco proprio nel suo studio. Ho chiesto ai familiari il permesso, loro hanno capito e mi hanno affittato i locali. Dopo la scomparsa di Lucio sapevo che avrei fatto un disco diverso, per questo mi sono assunto totalmente la responsabilità di produrlo.



Nei testi traspare più leggerezza, da dove proviene?

Intanto allontaniamo da me l'idea del depresso. E' vero che ho passato momenti difficili, come tutti ma non sono mai stato apprensivo. Tutto comunque ruota attorno al rapporto tra due persone, è sicuramente autobiografico...



Sei stato ispirato dall'amore?

Sto vivendo una bella storia con Desirée, ci siamo incontrati per strada, per caso a Bologna e in quel momento risuonavano le note di Lucio, come ogni giorno alle ore 18 in filodiffusione. Lei mi ha contattato via Facebook e ci siamo scritti moltissimo prima di incontrarci.



Cosa hai imparato?

Per riconoscere se stessi c'è bisogno di un tramite. L'amore d'altronde è rendersi più forti l'uno con l'altro, scacciando via e affrontando insieme i propri demoni. Non voglio vivere la vita a cancellare la cronologia delle mie paure.



Chiariamo subito in "Chiamami Napoleone" canti "Non c'è più niente qui da musicare a parte un disco dei Modà"...

Nessuna polemica. Quando lavoravo al disco, nei momenti di pausa, accendevo la radio e - sarà il karma o non so cosa - passava sempre il brano dei Modà. E' una constatazione amichevole. Loro sono contemporanei e rappresentano una parte della nostra realtà, che io ho fotografato. Comunque in questo brano accenno anche alla Cardinale e a Monica Vitti che non hanno modificato la loro bellezza, ed è una canzone sulla incomunicabilità, si parla con tutti tramite Internet ma non con il proprio vicino...



Come riassumersi il tuo album?

E' meno verboso, cervellotico ma ricco di nuovi suoni.



Infine Lucio Dalla. Si parla delle iniziative per mantenere viva la sua memoria, tra le quali una Fondazione, trasformare la sua casa in museo. Ci sono progetti concreti?

Credo sia importantissimo che la sua casa si trasformi in museo per ricordarlo, per onorarlo. Mi spiace molto vedere il cartellone "vendesi" davanti al suo portone. Le Fondazioni sono importanti, vedi quella di De André voluta dalla moglie Dori Ghezzi o quella di Gaber, dietro cui c'è la figlia Dalia. Però una cosa è certa, Bologna non dimenticherà mai Lucio.

Andrea Conti