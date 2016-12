"RoboCop", le prime immagini del remake

foto Da video Correlati RoboCop, il cyber-poliziotto torna al cinema 13:04 - A vent'anni di distanza dall'ultimo capitolo della trilogia, RoboCop è pronto a tornare sul grande schermo. Il cyber-poliziotto più famoso del cinema sarà interpretato dall'attore svedese Joel Kinnaman e arriverà nelle sale americane nel febbraio 2014. Diretto da Jose Padilha, il film racconta la trasformazione da uomo a macchina di un onesto agente di polizia, rimasto sfigurato in seguito all'esplosione della sua auto. - A vent'anni di distanza dall'ultimo capitolo della trilogia, RoboCop è pronto a tornare sul grande schermo. Il cyber-poliziotto più famoso del cinema sarà interpretato dall'attore svedese Joel Kinnaman e arriverà nelle sale americane nel febbraio 2014. Diretto da Jose Padilha, il film racconta la trasformazione da uomo a macchina di un onesto agente di polizia, rimasto sfigurato in seguito all'esplosione della sua auto.

"Ero andato alla MGM per discutere di un altro progetto quando vidi il poster di RoboCop - ha raccontato il regista a "Los Angeles Time" - E loro dissero Perchè no? Facciamolo".



Per lo sviluppo del nuovo progetto Padhila ha immaginato un futuro in cui siano i robot ad essere mandati in guerra, al posto dei soldati umani: "Nel film l'utilizzo dei robot in guerra dei cybor è consentito ovunque tranne in America, perché gli americani non vogliono che ad una macchina sia consentito decidere sulla vita di una persona. Così l'azienda che vende i robot decide di provare ad innestare la tecnologia direttamente su un essere umano