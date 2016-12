Miley Cyrus: "Con il twerking ho fatto la storia"

foto Ap/Lapresse Correlati Mtv Vma, duetto "caldo" per Thicke e Cyrus

Mtv Vma, Miley Cyrus risponde alle critiche 09:09 - Non accennano a diminuire le polemiche attorno all'esibizione di Miley Cyrus con Robin Thicke ai recenti Mtv Video Music Awards. La cantante, infatti, ha scosso i telespettatori con il twerking (scossa del sedere) davanti alle parti passe di Thicke. E lei cosa risponde? "Ho fatto la storia". Mai pentirsi. - Non accennano a diminuire le polemiche attorno all'esibizione diconai recenti Mtv Video Music Awards. La cantante, infatti, ha scosso i telespettatori con il twerking (scossa del sedere) davanti alle parti passe di Thicke. E lei cosa risponde? "Ho fatto la storia". Mai pentirsi.

"Non mi interessano le critiche negative - risponde Miley in una intervista a Mtv - perché il twerking l'ho visto fare ad altre persone tantissime volte. Nel mondo della musica diversi artisti si sono divertiti con questo movimento da Madonna a Britney. La mia intenzione era fare qualcosa che rendesse l'esibizione memorabile un po' come è successo a Madonna nel 1984 con 'Like A Virgin'. A Robin qualche minuto prima dello show ripetevo sempre 'Sei consapevole che stiamo andando a fare la storia?'. Comunque la cosa pazzesca è che ancora se ne parla...".