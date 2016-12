Katy Perry, doccia hot nella giungla

foto Da video 08:56 - Un po' "Lost", un po' "Tarzan" e un pizzico di "Isola dei Famosi". Katy Perry ha presentato il nuovo video "Roar" in cui cade con l'aereo nella giungla e giorno dopo giorno ne diventa la regina, combattendo anche una tigre. Décolleté mozzafiato, la cantante mostra un fisico invidiabile e in una delle scene fa anche una doccia hot... Fino a quando arriva un elefante a disturbarla. - Un po' "Lost", un po' "Tarzan" e un pizzico di "Isola dei Famosi".ha presentato il nuovo video "" in cui cade con l'aereo nella giungla e giorno dopo giorno ne diventa la regina, combattendo anche una tigre. Décolleté mozzafiato, la cantante mostra un fisico invidiabile e in una delle scene fa anche una doccia hot... Fino a quando arriva un elefante a disturbarla.

Nel frattempo la stampa americana ha potuto ascoltare in anteprima il nuovo album "Prism", in uscita il 22 ottobre. Nella versione standard ci sono 13 canzoni mentre in quella deluxe 16. Questa la tracklist dei brani che sono stati fatti ascoltare ai giornalisti americani, sono 12 brani su 13: 1 Roar 2 Legendary Lovers 3 Birthday 4 Walking On Airs 5 Unconditionally 6 Dark Horse feat Juicy J 7 This Is How We Do 8 International Smile 9 Ghost 10 Love Me 11 Double Rainbow 12 By The Grace Of God