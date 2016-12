Scarlett Johansson sposerà Romain Dauriac

foto Olycom Correlati Romantici a Venezia 13:04 - A sorpresa Scarlett Johansson ha annunciato il fidanzamento ufficiale e l'intenzione di sposarsi con l'ex giornalista francese Romain Dauriac. Sono passati due anni e mezzo dalla separazione dell'attrice con il primo marito Ryan Reynolds. L'annuncio è stato dato dall'agente della star di Hollywood, Marcel Pariseau. - A sorpresaha annunciato il fidanzamento ufficiale e l'intenzione di sposarsi con l'ex giornalista francese. Sono passati due anni e mezzo dalla separazione dell'attrice con il primo marito. L'annuncio è stato dato dall'agente della star di Hollywood,

Scarlett si è trasferita nei mesi scorsi a Parigi e l'edizione francese di Vanity Fair le ha dedicato la sua prima copertina quest'estate. Romain Dauriac, un ex giornalista francese di 31 anni, avrebbe chiesto la mano dell'attrice il mese scorso. Ex capo redattore di Clark, un magazine trimestrale sulle 'street cultures' oggi non più pubblicato. Oggi è a capo di un'agenzia di pubblicità.



"Posso confermare che Scarlett et Romain sono fidanzati. Non hanno ancora deciso la data del matrimonio", ha dunque detto l'agente confermando le voci delle ultime settimane.