Rita Pavone ci ripensa: "Torno a cantare"

foto Ufficio stampa Correlati Una vita di successi 14:13 - Nel 2004 tra lo stupore generale Rita Pavone, una delle intepreti storiche e più amata nel nostro Paese, aveva dichiararo: "Ho deciso di smettere di fare la cantante, prima di perdere colpi con la voce". Nove anni dopo la cantante, che vive ormai in Svizzera, ha deciso di rompere il silenzio annunciando su Facebook un nuovo doppio album "Masters", che esce ad ottobre, e il singolo "I Want You With Me" che uscirà il 6 settembre.

"Amici carissimi - scrive Rita - il vostro affetto, le vostre esortazioni, la vostra tenacia, sono riusciti dove in molti avevano fallito. E' quindi con grandissimo piacere che vi annuncio oggi il mio ritorno alla discografia. No. Nessuna compilation di vecchi brani. Nessun remix. Ma un nuovo doppio cd che, venerdì 6 settembre, sarà anticipato da un nuovo travolgente singolo. Il singolo si intitola 'I Want You With Me' e la videoclip sarà reperibile a partire da martedì 10 settembre".