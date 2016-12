Lindsay Lohan sobria e sorridente a New York

foto Splash News Correlati Una nuova vita 10:59 - Sorridente, colorita in faccia e con una bottiglietta di acqua naturale in mano. Sembrano veramente lontani i momenti degli eccessi di Lindsay Lohan. L'attrice si è presentata in forma al debutto della sorella minore Aliana alla sua prima sfilata di moda a New York. - Sorridente, colorita in faccia e con una bottiglietta di acqua naturale in mano. Sembrano veramente lontani i momenti degli eccessi di. L'attrice si è presentata in forma al debutto della sorella minore Aliana alla sua prima sfilata di moda a New York.

Lindsay è stata nell'occhio del ciclone a causa del suo forfait alla Mostra del Cinema di Venezia dove avrebbe dovuto presentare il film "The Canyons". L'attrice attraverso il suo blog aveva spiegato le motivazioni: "Sono molto grata di aver fatto parte del cast di un film così importante ma devo chiarire delle cose. Non ho mai confermato la mia presenza a Venezia. Mi sarebbe piaciuto tornare in quella meravigliosa città e far parte della rassegna cinematografica ma come priorità per ora ci sono la mia salute e il mio benessere. Credo sia chiaro e anche molto importante".