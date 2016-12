Liam Payne, eroe tra le fiamme salva un amico

foto Ap/Lapresse Correlati Il bacio gay di Harry

11:42 - Paura per le fan degli One Direction. Liam Payne è stato ricoverato al pronto soccorso, in via preventiva, in seguito ad uno scoppio di gas nel balcone del suo appartamento. Durante una festa a casa di Liam, il coinquilino e migliore amico, Andy Samuels, stava riempendo di carburante una stufa esterna. Ma è scoppiato un incendio. Liam è corso dalla cucina al balcone per salvare Andy che ha riportato ustioni di secondo grado. - Paura per le fan degliè stato ricoverato al pronto soccorso, in via preventiva, in seguito ad uno scoppio di gas nel balcone del suo appartamento. Durante una festa a casa di Liam, il coinquilino e migliore amico, Andy Samuels, stava riempendo di carburante una stufa esterna. Ma è scoppiato un incendio. Liam è corso dalla cucina al balcone per salvare Andy che ha riportato ustioni di secondo grado.

Insomma c'è stata tanta paura nell'appartamento di Liam anche perché il cantante non ha capito da subito se lo scoppio proveniva dal balcone, poi quando ha sentito le urla disperate di Andy è corso a salvare l'amico. Quella sera era in corso un piccolo party per festeggiare il compleanno di Liam, ha compiuto 20 anni. Tanta paura tra i presenti e pare ci fosse anche Sophia Smith, la fidanzata dell'idolo delle teenager. I pompieri hanno spento le fiamme mentre i medici hanno portato al pronto soccorso Andy, Liam e diversi festeggiati per controlli. Per fortuna il cantante degli One Direction non ha riportato lesioni ma il suo coinquilino dovrà curarsi per le ustioni di secondo grado. Intanto c'è già chi definisce Liam nuovo eroe.