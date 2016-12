Jack Nicholson, voci di ritiro sul web

foto Ufficio stampa Correlati Jack Nicholson, i ruoli storici

La vita di Silvio Berlusconi diventa un film 18:36 - Jack Nicholson, una delle star più amate di Hollywood, avrebbe deciso di ritirarsi dal grande schermo. Colpa, secondo alcune fonti di Hollywood riportate dal sito Radar Online, dei problemi di memoria. "Ha 76 anni e non può più ricordare le sue battute" afferma la fonte che prosegue "la sua memoria non è più quella che era una volta. Non si ritira dalla vita pubblica". - Jack Nicholson, una delle star più amate di Hollywood, avrebbe deciso di ritirarsi dal grande schermo. Colpa, secondo alcune fonti di Hollywood riportate dal sito Radar Online, dei problemi di memoria. "Ha 76 anni e non può più ricordare le sue battute" afferma la fonte che prosegue "la sua memoria non è più quella che era una volta. Non si ritira dalla vita pubblica".

Quindi un Nicholson felice pensionato come Sean Connery ma, a differenza di quest'ultimo, ben felice di presenziare a qualche evento pubblico, come le partite dei suoi amati Los Angeles Lakers che segue da sempre da bordo campo.



Notizia vera o rumors infondati come quelli sull'Alzheimer che avrebbe colpito proprio Connery e poi smentiti nel giro di un attimo? Sicuramente Nicholson, ritiro o meno, ha imboccato da tempo il viale del tramonto. Attore imprescindibile e istrionico tra gli anni 70 e 80, con film come "Qualcuno volò sul nido del cuculo", "Il postino suona sempre due volte", "Shining", "Voglia di tenerezza" e tanti altri (basti pensare al vulcanico Joker nel "Batman" di Tim Burton), negli ultimi anni ha diradato di molto le sue prove: basti pensare che dal 2006 a oggi ha girato solo tre film, lo straordinario "The Departed - Il bene e il male" di Martin Scorsese, e poi due commedie minori come "Non è mai troppo tardi" e "Come lo sai".