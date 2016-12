Ireland Baldwin, passione con... il gelato

foto Twitter Correlati Ireland Baldwin, pose sexy su Twitter 12:33 - Uno sguardo languido, qualche parolina dolce e scatta il bacio. Ireland Baldwin, figlia d'arte di Kim Basinger e Alec Baldwin, si lascia travolgere dalla passione per il gelato e immortala il suo incontro "hot" con la coppetta in una clip pubblicata su Instagram. Sensuale e ironica, Ireland gioca a fare la femme fatale e si prende un po' in giro, ma siamo sicuri che in tanti vorrebbero essere assaggiati dalle sue labbra. - Uno sguardo languido, qualche parolina dolce e scatta il bacio., figlia d'arte di Kim Basinger e Alec Baldwin, si lascia travolgere dallae immortala il suo incontro "hot" con la coppetta in. Sensuale e ironica, Ireland gioca a fare la femme fatale e si prende un po' in giro, ma siamo sicuri che in tanti vorrebbero essere assaggiati dalle sue labbra.

Per rendere ancora più dolce l'atmosfera in sottofondo si sentono le note della ballade romantica "Mirrors" di Justin Timberlake. Proprio il brano giusto per far sciogliere anche il più freddo dei gelati...