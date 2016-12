Celine Dion duetta con Wonder e Ne-Yo

foto Ap/Lapresse Correlati Signora della musica

Nuove copertine 18:07 - Celine Dion pubblicherà il nuovo album "Loved Me Back To Life" il 5 novembre, a sei anni di distanza dall'ultimo cd inciso in inglese. Saranno due le versioni in vendita dell’album: la standard con 13 brani e la Deluxe che ne conterrà 15. Nel disco Celine duetta con due ospiti speciali: Stevie Wonder nel celebre brano "Overjoyed" e Ne-Yo in "Incredible". pubblicherà il nuovo album "" il 5 novembre, a sei anni di distanza dall'ultimo cd inciso in inglese. Saranno due le versioni in vendita dell’album: la standard con 13 brani e la Deluxe che ne conterrà 15. Nel disco Celine duetta con due ospiti speciali:nel celebre brano "Overjoyed" ein "Incredible".

Il primo singolo estratto dall’album è il brano omonimo "Loved Me Back To Life", scritto da Sham & Montesart e Sia. Per l'album "Loved Me Back To Life" Celine Dion ha collaborato con un team di autori del calibro di Diane Warren, Tricky Stewart, Daniel Merriweather, Babyface, Walter Afanasieff e tanti altri.



A dicembre 2007, Celine Dion ha concluso 5 anni consecutivi di concerti sold-out al Colosseum del Cesar Palace di Las Vegas, ampliato e ristrutturato con un investimento di 100 milioni di dollari solo per i suoi concerti. Il suo "A New Day…" è stato uno degli spettacoli per il quale sono stati venduti più biglietti nella storia della musica, oltre 3 milioni, contribuendo a far diventare Celine Dion l’artista dagli incassi più alti al mondo tra il 2000 e il 2010. Dal 2011 Celine Dion è ritornata al Colosseum con uno spettacolo nuovo di zecca dal titolo "Celine" che è andato esaurito fin dalla prima sera. In questo grande show, che continuerà ancora ad andare in scena, Celine Dion propone tutti i suoi più grandi successi, alcune cover e i brani del nuovo lavoro "Loved Me Back To Life".



Loved Me Back To Life tracklist: 1. Loved Me Back To Life 2. Somebody Loves Somebody 3. Incredible (duet with Ne-Yo) 4. Water And A Flame 5. Breakaway 6. Save Your Soul 7. Didn’t Know Love 8. Thank You 9. Overjoyed (duet with Stevie Wonder) 10. Thankful 11. At Seventeen 12. Always Be Your Girl 13. Unfinished Songs



Loved Me Back To Life - Deluxe Edition 14. How Do You Keep The Music Playing 15.Lullaby (Goodnight My Angel)