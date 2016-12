Alain Delon: "I gay sono contro natura"

foto Ap/Lapresse 17:04 - "L'omosessualità è contro natura". A pronunciare la frase è l'attore francese più famoso nel mondo, Alain Delon, e in Francia è subito scandalo. Durante una intervista a una trasmissione televisiva di France 5, infatti, la star ha ribadito la sua posizione, lasciando di sasso la presentatrice, Anne-Sophie Lapix. E subito su Twitter sono piovute le reazioni indignate. - "L'". A pronunciare la frase è l'attore francese più famoso nel mondo,, e inè subito. Durante una intervista a una trasmissione televisiva di France 5, infatti, la star ha ribadito la sua posizione, lasciando di sasso la presentatrice, Anne-Sophie Lapix. E subito su Twitter sono piovute le reazioni indignate.

"Mi dispiace dirlo - ha dichiarato davanti al pubblico esterrefatto - ma non esistono più differenze, non c'è più rispetto. Non ho niente contro i gay che si mettono insieme, ma noi uomini siamo fatti per amare le donne". D'altronde l'attore francese non ha mai nascosto di essere fortemente opposto alla legge sul "matrimonio per tutti" che, da maggio, permette alle coppie dello stesso sesso di convolare a nozze in Francia. In una recente intervista rilasciata al "Figaro Magazine", Delon aveva precisato di non essere contrario alle nozze gay: "Me ne infischio ampiamente", aveva detto, opponendosi però all'adozione dei bambini, un diritto che la nuova legge ha esteso anche alle coppie omosessuali sposate.