Venezia 70, "L'intrepido" di Amelio in gara

Con Antonio Pane c'è il figlio di vent'anni che suona il sax come un dio e dunque è fortunato perché fa l’artista. E a chiudere il cerchio Lucia, inquieta e guardinga, che nasconde un segreto dietro la sua voglia di farsi avanti nella vita. Ce la faranno tutti e tre ad arrivare sani e salvi alla meta?"All’inizio delle riprese l’ho definito una commedia, - spiega il regista Gianni Amelio - ma in tanti saranno pronti a smentirmi, anche se si ride parecchio. Perché c’è pure chi si commuove e versa qualche lacrima. L’ho scritto di getto, sul corpo e l’anima di un attore come Antonio Albanese che amo molto e col quale da tempo avevo voglia di lavorare: un soggetto 'su misura' ma non troppo, che mi facesse competere col suo talento scoprendone qualche lato nuovo, scommettendo su delle sorprese. E accanto a lui ho voluto due giovani ancora sconosciuti, un ragazzo e una ragazza di vent’anni, che regalassero un po’ della loro innocenza agli altri protagonisti".- "Mi aspetto innanzitutto che il film sia visto, che il pubblico lo 'ascolti' con innocenza e candore. Questo film è un inno alla dignità dell'uomo", ha dichiarato Gianni Amelio durante la conferenza stampa. Il regista ha affermato che la storia di questo uomo candido, che fa un mestiere che è la quintessenza del precariato di oggi, ossia il 'rimpiazzo', ogni giorno diverso, "non si può definire in maniera univoca come i miei precedenti, come 'Il ladro di bambini' o 'Lamerica'".- Applausi e qualche "buuu" a fine proiezione stampa del film di Gianni Amelio "L'Intrepido". Ne "L'Intrepido" molti buoni sentimenti e retorica che hanno irritato o favorevolmente colpito il pubblico. Da qui la divisione del giudizio per questo film. E ARRIVANO LE FEMEN TRA TOPLESS E URLA - Non poteva mancare la protesta in topless delle Femen al Lido di Venezia, dove sono venute per presentare "Ukraine is not a brothel", il documentario sul loro movimento. Dopo la conferenza stampa, sei attiviste, accompagnate dalla regista del film, Kitty Green (che è rimasta vestita), si sono presentate davanti ai fotografi a seno nudo con scritti sul petto slogan come "Ukraine is not a brothel" (L'Ucraina non è un bordello), "Naked war" (guerra nuda), "Women are still here" e con il nome e il simbolo delle Femen.