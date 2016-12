foto Ansa

- Un regista argentino sta preparando un film sulla vita di Papa Francesco, dalla sua nascita a Buenos Aires all'elezione al Soglio Pontificio. La pellicola di Alejandro Agresti si chiamerà "Storia di un prete". L'attore Rodrigo de la Serna, già interprete di Ernesto Che Guevara, vestirà i panni di Bergoglio. Scopo dell'opera per Agresti è seguire la sua vocazione e capire come ha combinato fede e ragione, dopo aver studiato da gesuita per 14 anni.