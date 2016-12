Earth, Wind & Fire nuovo cd dopo otto anni

foto Ufficio stampa 12:06 - Gli Earth, Wind & Fire ritornano dopo 8 anni con "Now, Then & Forever", un doppio disco che uscirà in contemporanea mondiale martedi 10 settembre e sarà anticipato in radio, venerdi 6 settembre, dal singolo "After The Love Has Gone", cantato in duetto con Mario Biondi. Il doppio album comprende 10 inediti (contenuti nel primo disco) e alcuni dei loro più amati successi selezionati da artisti di fama internazionale (contenuti nel secondo). - Gliritornano dopo 8 anni con "", un doppio disco che uscirà in contemporanea mondiale martedi 10 settembre e sarà anticipato in radio, venerdi 6 settembre, dal singolo", cantato in duetto con. Il doppio album comprende 10 inediti (contenuti nel primo disco) e alcuni dei loro più amati successi selezionati da artisti di fama internazionale (contenuti nel secondo).

"Now, Then & Forever – racconta Verdine White, co-fondatore della band che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo - ci ha dato l’opportunità di fondere insieme, musicalmente e culturalmente, il messaggio del gruppo, il nostro credo. Senza il supporto dei nostri fan intorno al mondo non avremmo avuto la possibilità di continuare questo nostro viaggio musicale e culturale. E a loro che lo dedichiamo per intero!". Questo è il primo studio album degli Earth, Wind & Fire con materiale inedito dal 2005, ed è anche il primo disco (non compilation o live) pubblicato dalla Legacy.