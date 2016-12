Lance Bass degli *Nsync: "Sposo Michael"

foto Instagram Correlati Felici e innamorati 10:42 - Reduce dalla reunion degli *Nsync con Justin Timberlake sul palco degli Mtv Video Music Awards, Lance Bass ha annunciato sui social network il fidanzamento ufficiale con il modello e aspirante attore Michael Turchin. La notizia è stata salutata con affetto dai fan e ora non rimane che l'annuncio della data delle nozze. - Reduce dalla reunion degli *Nsync consul palco degli Mtv Video Music Awards,ha annunciato sui social network il fidanzamento ufficiale con il modello e aspirante attore. La notizia è stata salutata con affetto dai fan e ora non rimane che l'annuncio della data delle nozze.

La coppia sta insieme dal dicembre 2011 e il fidanzamento ufficiale è avvenuto a New Orleans. Lance ha fatto le cose in grande regalando a Michael un anello con un diamante nero ma prima ha spedito un sms ai genitori del suo ragazzo per chiedergli la mano. "Insieme sono fantastici e siamo tutti così felici per loro", ha detto una fonte a Us Weekly.