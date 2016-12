Lady Gaga, stavolta è nude look

foto Splash News Correlati Lady Gaga, costumino trasparente

Un costumino bianco e trasparente, indossato con disinvoltura, come se fosse al mare. Alle pazzie di Lady Gaga siamo abituati da tempo, ma stavolta la popstar ha voluto stupire puntando sul lato sexy. E mostrandosi quasi come mamma l'ha fatta. All'uscita dal Roundhouse di Londra, dove con il suo show che ha inaugurato l'iTunes Festival, la cantante ha sfoggiato un nude look davvero hot.

Lady Gaga sta promuovendo il nuovo album, "Artpop", che uscirà l'11 novembre: "Questo disco nasce perché ero stufa di stare in una scatola dove mi ci hanno messo altri. Voglio uscirne e questa volta ho fatto musica diversa da quella fatta in precedenza perché sono fan di generi diversi". Diversi come il suo look, sempre eccentrico. Ma se l'obiettivo è quello di far parlare di sé, ci riesce ogni volta.