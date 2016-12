Miley Cyrus: "Faccio tante stron...."

E poi confessa: "Dedico tutta me stessa al lavoro e dormo anche solo 45 minuti. Cerco sempre di stare attenta anche al mio corpo con yoga e 30 flessioni ogni giorno. E' molto importante tutto questo perché alleno così anche la mia mente. Comunque in questo momento sono solo concentrata sulla mia carriera". Dunque Miley fa una mezza ammissione di colpa in verità e cerca comunque di far capire che in mezzo a tante preoccupazioni ed ansie sul nuovo lavoro discografico "Bangerz", in uscita l'8 ottobre, qualcosa può sfuggire al controllo...