Venezia 70, fan in delirio per Daniel Radcliffe

SCENA DI SESSO GAY PER RADCLIFFE - Radcliffe comunque in conferenza stampa mostra autocontrollo nei confronti dei fan: "Ci sono abituato - dice Radcliffe, accompagnato da mamma e papà - e anche lusingato. Questi fan me li porto dietro da anni, sono quelli che sono cresciuti con me nella saga di Harry Potter, ma che sono stati così interessati da seguirmi in teatro e spero ora anche in questa nuova avventura". In "Giovani Ribelli" c'è anche una scena esplicita di sesso omosessuale. Paura di dispiacere ai fan? "Spero proprio di no", risponde l'attoreimpegnato in prima linea contro l'omofobia. "Non si fa ancora abbastanza, bisogna agire di più, parlarne nelle scuole, lottare contro bullismo e cyberbullismo. Quando sento di suicidi tra i giovani mi rattristo moltissimo".



JAMES FRANCO SCIUPAFEMMINE IN "PALO ALTO" - Occhiali a specchio e sorriso smagliante, così si è presentato a Venezia James Franco tra i protagonisti del film "Palo Alto" che segna l'esordio alla regia di Gia Coppola. Un film, quello della nipote di Coppola che mostra uno spaccato crudo di certa società americana, piena allo stesso tempo di ricchezza e contraddizioni. E anche uno sguardo inflessibile, quello della regista, sull'angoscia adolescenziale e sulla disattenzione degli stessi adulti, o presunti tali. E' il caso degli adolescenti Teddy (Jack Kilmer), April (Emma Roberts), Fred (Nat Wolff) ed Emily (Zoe Levin) che, per superare la crisi di chi non vuole diventare grande, bevono, fumano erba e fanno sesso per stare meglio. Ma, ovviamente, anche per i grandi non va meglio. E' il caso dell'allenatore di calcio della squadra femminile, Mr.B. (interpretato da James Franco che è anche l'autore del libro "Palo Alto Stories" al quale è ispirato il film) che adulto non lo è mai diventato e passa da una storia all'altra (anche con le sue giovani studentesse).



TOM WELLING, DA "SUPERMAN" IN TV A "PARKLAND" - Ha conosciuto la popolarità grazie al Superman televisivo "Smallville", Tom Welling si è presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con qualche capello bianco in più e affascinante. L'attore ha presentato "Parkland", film in concorso in cui tra i protagonisti compare anche Zac Efron, assente al Festival. Tutto ruota attorno alla fatidica data del 22 novembre 1963, il giorno in cui fu assassinato Kennedy. Che cosa successe? Dall'arrivo del presidente in fin di vita al Parkland Hospital, dove trova un impacciato dottore alle prime armi, ovvero Jim Carrico (Zac Efron) e una delle coraggiose infermiere, Doris, interpretata da Marcia Gay Harden. Non solo. Troviamo Tom Welling nel ruolo dell'agente dei servizi segreti Roy Kellerman, mentre Paul Giamatti è Abraham Zapruder, l'uomo che casualmente filmò l'omicidio da una distanza di soli trenta metri. Infine, a vestire i panni dell'assassino di Kennedy, Lee Harvey Oswald, c'è Jeremy Strong ("Lincoln' e "Zero Dark Thirty").