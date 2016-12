Hayao Miyazaki, addio al cinema

15:29 - "Kaze tachinu" (Si alza il vento), in concorso oggi a Venezia sarà il suo ultimo film. Il maestro giapponese d'animazione Hayao Miyazaki ha annunciato infatti il suo ritiro dal cinema. I dettagli saranno spiegati a Tokyo in una conferenza stampa la prossima settimana. Ad annunciarlo alla Mostra del cinema di Venezia è stato il presidente dello studio Ghibli Koji Hashino, di cui il regista è fondatore.

Il titolo del film, "The Wind Rises" presentato nella città lagunare, è tratto da un omonimo racconto di Tatsuo Hori, che a sua volta aveva scelto una frase da una poesia di Paul Valéry, “Le vent se lève, il faut tenter de vivre”. (Si alza il vento. Dobbiamo provare a vivere). Il protagonista è Jiro, che sogna di volare e di progettare splendidi aeroplani, ispirati dal famoso ingegnere aeronautico italiano Caproni. Miope dalla più tenera età e quindi impossibilitato a diventare pilota, Jiro entra a far parte della divisione aeronautica di un'importante industria meccanica giapponese nel 1927. Il suo genio viene presto riconosciuto dandogli l'occasione di diventare uno dei migliori ingegneri aeronautici.



Oscar per il film "La città incantata" nel 2003 e Leone d'Oro alla carriera alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2005, Miyazaki, fumettista, animatore, sceneggiatore, regista e produttore giapponese di anime di fama internazionale, dice quindi addio al cinema e lo fa con un ultimo film capolavoro, una favola senza tempo con cui il maestro chiude alla grande una carriera che ha fatto la storia dell'animazione e che resterà per sempre impressa nella memoria degli amanti del cinema.