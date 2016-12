Battiato e Antony and the Johnsons insieme

foto Tgcom24 Correlati Franco Battiato rinnova se stesso

Franco Battiato e Antony and the Johnsons, due artisti straordinari per due serate uniche: il 31 agosto a Firenze al Mandela Forum e il 2 settembre all'Arena di Verona. Ciascun artista proporrà il suo repertorio ed è stata inoltre confermata la partecipazione di Alice come ospite speciale in entrambe le date. La raffinata artista si esibirà sul palco, cantando alcuni brani insieme a Battiato.

Battiato e Antony and the Johnsons hanno in passato collaborato nel duetto "Del suo veloce volo" contenuto nell'album Fleurs 2 (2008), adattamento in italiano di Battiato-Sgalambro del brano originale di Antony and the Johnsons "Frankestein". Le due performance saranno accompagnate sul palco dalla Filarmonica Arturo Toscanini.



La collaborazione tra i due grandi sperimentatori del pop, il nostrano Franco Battiato e lo statunitense Antony Hegarty degli Antony and the Johnsons diventerà un album live. Il disco, che uscirà a novembre, sarà una selezione di brani cantati dai due durante i due concerti.