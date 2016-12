La poesia di Niccolò Fabi a Milano

foto Olycom

15:44

- Sull'onda di sold out collezionati lungo l'Italia con il suo tour,torna martedì 3 settembre a Milano (Carroponte, Sesto San Giovanni) per presentare un nuovo spettacolo con venature rock, da cui spiccano versioni inedite e brani che non suonava dal vivo da anni. Il giorno successivo si esibirà a Pavia al Cortile Castello Visconteo.