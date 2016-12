Beyoncé, cattiva ragazza a Brooklyn

foto Splash News Correlati Scatenata sulle montagne russe

Beyoncé, che colpo di testa! 11:56 - Beyoncé ha cambiato totalmente look per presentarsi ai fan con il nuovo progetto discografico ancora top secret. La cantante con capelli corti, biondi e rossetto accesso sta girando il nuovo video del brano "XO" al fianco del celebre fotografo Terry Richardson. Prima in strada con una clava in mano circondata da ragazzi scatenati e poi sulle montagne russe di Coney Island a Brooklyn, Beyoncé sembra rinata.

Dunque a due anni di distanza da "4", che fu accolto tiepidamente, la cantante vuole fare le cose in grande- Da brava manager Beyoncé prima si è cimentata in un tour internazionale e poi con un repentino cambio di look ha iniziato a creare curiosità e attesa sui social network. Pare che il nuovo disco sia in dirittura di arrivo, dopo diversi rinvii, e che la macchina organizzativa sia già ai nastri di partenza. Dalle prime foto rubate sul set del video c'è da aspettarsi una nuova e piccola rivoluzione da Beyoncé.