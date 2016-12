Clint Eastwood si separa a 83 anni

foto Ap/Lapresse Correlati Quando erano innamorati 09:24 - Colpo di scena ad Hollywood. Clint Eastwood, a 83 anni, si è separato dopo 17 anni di matrimonio dalla seconda moglie, Dina Ruiz, 48 anni, più giovane della star di Hollywood di ben 35 anni. La coppia ha una figlia, Morgan, di 16 anni. L'attore e regista ha altri 7 figli. - Colpo di scena ad Hollywood., a 83 anni, si è separato dopo 17 anni di matrimonio dalla seconda moglie,, 48 anni, più giovane della star di Hollywood di ben 35 anni. La coppia ha una figlia, Morgan, di 16 anni. L'attore e regista ha altri 7 figli.

La notizia è stata accolta dai tabloid scandalistici con sorpresa perché la coppia era una delle più ammirate e stimate del mondo dello spettacolo. Eastwood aveva sempre dichiarato il suo amore per la moglie in ogni circostanza dai red carpet alle interviste. Eppure l'amore è finito, non si sanno ancora i motivi che hanno spintola coppia a separarsi dopo 17 anni di matrimonio. Per ora un velo di mistero e privacy avvolge gli ex sposi.