E' nato il figlio di Fergie e Josh Duhamel

Fergie, il cui vero nome è Stacy Ferguson, 38 anni, è salita alla ribalta quando il suo ingresso nella lineup dei Black Eyed Peas è coincisa con l'uscita di una serie di hit di successo della band, dal loro album "Elephunk" del 2003. I brani del suo album da solista "The Dutchess" del 2006 hanno conquistato per tre volte il vertice della classica Usa. Duhamel, 40 anni, è conosciuto in particolare per i suoi ruoli nella serie dei film "Transformers" e in commedie romantiche come "Capodanno a New York".