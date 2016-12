Jessica Alba, mamma sexy e manager in erba

foto Editorialist Correlati Jessica Alba, mamma sensuale

Jessica Alba sexy su Glamour 10:35 - Jessica Alba è un'attrice di talento, una mamma premurosa e adesso anche un'imprenditrice in erba. Con due gravidanze alle spalle, la diva di Hollywood ha infatti lanciato insieme a Christopher Gavin "Honest Company", una linea di prodotti eco-friendly e non tossici dedicata a bambini e neonati. Un progetto di cui va fiera, come confessa al magazine "Editorialist": "E' stato facile far capire alle persone la nostra proposta". è un'attrice di talento, una mamma premurosa e adesso anche un'imprenditrice in erba. Con due gravidanze alle spalle, la diva di Hollywood ha infatti lanciato insieme a Christopher Gavin "Honest Company",eco-friendly e non tossici dedicata a. Un progetto di cui va fiera, come confessa al magazine "Editorialist": "E' stato facile far capire alle persone la nostra proposta".

L'attrice è madre di due bambine Honor (5 anni) e Haven (2 anni). L'esperienza della maternità l'ha cambiata e l'ha spinta a creare una linea di prodotti naturali pensati per i bimbi,che si possono acquistare online.



"Mi ci sono voluti tre anni e ho investito i miei soldi, ricevendo porte in faccia e sentendomi dire dalle persone che era una pazzia - racconta la Alba - Ma poi ho trovato i giusti partner e insieme abbiamo stabilito la direzione, il design e il modello di business. E' stato facile per le persone capire cosa proponevamo".



E per tornare in forma dopo la gravidanza, la star di Hollywood ha confessato di aver indossato per tre mesi la pancera sotto i vestiti: "Me la consigliò un amico. Spinge al loro posto i muscoli dello stomaco e tutti gli altri organi. E' per ricordare ai muscoli del corpo dove erano prima, ma non serve a perdere peso. Per quello c'è bisogno di dieta ed esercizio fisico".